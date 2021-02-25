全台水情吃緊，西部稻作休耕，台東米價1台斤漲1元。（蔡旻妤攝）

自去年底開始全台無颱，加上雨量不足，缺水情況嚴重。尤其今年西部一期稻作全面休耕，造成西部地區米價上漲；然而東部地區傳出3月1號起池上和關山農會部分包裝米1台斤漲1元，平均漲幅為2％到4％。調漲原因是受到去年穀價收購價格提高，及西部糧商搶購關係。農會強調，關山米只調漲30公斤裝的大包裝，對一般家庭的消費者影響不大。

農曆年後，台東縣縱谷的池上、關山和市區的部分稻田缺水，採取輪灌，但已經陸續完成一期稻作插秧。不過現在傳出，受到西部地區稻田休耕，稻米漲價，池上和關山農會，也要在3月1號調漲部份包裝米的價格，平均漲幅為2％到4％，調漲原因是受到去年提高了穀價收購，以及西部糧商來搶購。

池上鄉農會秘書黃榮欄表示，2公斤的米大約調整20元，其實調漲幅度並不高，這是為了反應收購價格，為達收支平衡的做法。關山鎮農會總幹事邱美玲說，近期西部的廠商來東部收購稻米，所以造成市場上有些恐慌。

台東地區農會則表示，由於受到西部稻米漲價影響，正在研議是否要微調價格。然而稻米漲價，勢必反應在消費者身上，長期經營小吃店的業者阿月姐指出，不會調整店內品項價格，漲價的成本將自行吸收，她說，體諒農民工作辛苦，店內客人大多都是鄰居和熟客，就少賺一點。

據了解，池上米將於3月1號全面調漲，關山米僅調漲大包裝30公斤裝的米為主，農會強調，此次漲價對一般家庭的消費者影響不大。

(中時 )