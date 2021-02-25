台中市警局霧峰分局國光派出所員警，發現老翁是已失蹤4個月的人口，聯絡上家屬，助他能在元宵前與家人團聚。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局國光派出所員警，日前早上6時30分於大里區永隆國小加強校園安全巡邏時，發現路旁有一老翁躺在地上，擔心老翁身體狀況，連忙趨近查看，幸老翁無礙，一查發現竟是失蹤4個月，患有智語能障礙的王姓老翁，立即聯絡家屬，成功協助其回家團圓慶元宵。

近日天氣早晚溫差大，國光派出所員警張嘉維、黃昜鈞23日早上6時30分巡簽大里區永隆國小加強校園安全巡邏，發現一名老翁倒臥在學校旁人行道上，擔心其身體狀況，趨前叫醒他，幸其身體狀況還好，但老翁似有失智情形，問他年籍資料，老翁竟回覆「天亮了，該去做事了」表達及溝通能力欠佳。

員警拿出警用M-Police人臉辨識系統，查出老翁姓王，患有智能、語言障礙，而且家人已於109年10月報警通報為失蹤人口，至今已失蹤4個月了，警方立即將王姓老翁帶返所休息，並聯繫上其兒子至派出所，帶父親回家。家屬非常感激警方尋獲患有失智症的父親，讓家人能夠在元宵節前團聚在一起。

霧峰分局分局長陳家銘表示，為民服務是警察重要任務之一，此次協助王姓老翁在元宵佳節前能與家人順利團聚共享天倫實屬一大樂事，並感謝警察同仁秉持熱心、熱忱地執行此次任務，展現警方除打擊犯罪外，協助民眾為民服務，替社會增加溫暖也是我們的重點工作，並呼籲家屬如果家人有失憶、失智難以表達的情況時，應在身上掛上聯繫的方式，使警方及熱心民眾能協助其順利聯繫到家人，讓他們平安返家。

(中時 )