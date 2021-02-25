新北市衛生局林姓女員工去年7月間墜樓身亡，墜樓前6小時曾在臉書發文：「他宿醉強暴了我」、「過了好長一段生不如死的日子」，影射遭前老闆、某長照機構負責人廖男性侵。案情曝光後，林女家屬事對廖男提出強制性交、 恐嚇等告訴，新北地檢署調查過程中，傳喚17名證人，雖有人聽聞林女透露被廖男性侵，卻都是傳聞、查無實證，且林女曾向高中同學坦承，是廖男家庭的第3者，加上檢方審酌林女與廖男的往來對話，都不像是被性侵的反應，最後將廖男不起訴。

據「蘋果日報」報導，林女的吳姓閨密出庭證稱，她2018年認識廖男，林女約她與廖男用餐，事後林女告訴她與廖男交往中，還說自己是第3者，因為不能像一般正常情侶隨時陪伴，「偶爾開心偶爾悲傷」，看到廖男在臉書po出家人出遊照片「心裡很不是滋味」。吳女表示，她曾勸林女分手都失敗，2017年9月24日，亦即林女指控被性侵的7天之後，她曾與林女帶愛犬到南投玩，當時林女看來正常，2人也都有說有笑。

檢察官指出，林女墜樓當日曾向衛生局檢舉，2017年6月至2018年10月在長照機構任職時，曾遭廖男性侵，但離職後仍在臉書多次刊出與廖男出遊照片，2018年9月間也曾發文感謝廖，由此推斷，林女若遭廖男性侵，應不會事後主動邀廖男餐敘，甚至主動刊登合照感謝。

此外，林女2017年12月至2019年11月間，仍與廖男頻繁對話，表達愛意、關心，搬家後也主動告知廖男租屋處地址，並邀約他到租屋處過夜，反應與一般性侵害被害人相異，而且林女案發後未立即前往醫院採檢，案發後3個月雖到婦產科就診，卻未向醫生提及遭性侵。

檢察官認為，這些舉動與一般性侵被害人的反應不同，難以認定林女墜樓身亡，與廖男的性行為有因果關係，因而今天對廖男不起訴。

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