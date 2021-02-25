美股領漲下，25日主要亞股紅通通，台股開高指數再攻新高，新台幣升勢強勁，上演股匯雙漲，盤中最高來到27.772元，再創逾23年半新高，尾盤央行進場調節後，終場收在28.256元兌1美元、也是逾23年半新高，升值5分，台北外匯經紀公司成交量放大至16.73億美元。

外匯交易員指出，台股前一個交易日重挫後，25日馬上漲回來，且指數更站上16,452點新高，帶動新台幣升勢也加大，外資持續匯入，由大賣轉為大買台股新台幣231億元，尤其央行延續前二個交易日小幅上調新台幣盤中防線，進一步升破27.8元，激發出口商月底拋匯需求搶出籠，一舉推高新台幣盤中升值達5.34角之多，央行尾盤雖仍作價阻升，但已棄守28.3元價位。

外匯交易員認為，新台幣盤中匯價連三個交易日衝高，且連續破27.9元及27.8元二關，現在連收盤28.3元防線也放手，等於央行已提前定調，盤中及收盤緩步上調目標匯價的方向，也等同於預告新台幣27元新常態將不遠矣。

(工商 )