民視八點檔連續劇《多情城市》收視率居高不下，24日播出惡男黃文星「劉加堯」被揭穿詭計，遭到眾人輪打，惡女夏宇禾「Carol」被連環巴掌懲罰，收視率衝破5.83、最高一分鐘高達6.9，網路討論度更爆棚，該重頭戲也讓導演起雞皮疙瘩。尤其張家瑋「李文真」一行人前往夏宇禾「Carol」家準備教訓小三收視率更直逼7，打破2020年收視紀錄。
該場重頭戲於過年放假前完成拍攝，演活惡女的夏宇禾表示，被兵家綺、蘇晏霈、張家瑋輪番上陣打巴掌，真的會頭暈，尤其過年前大家心情都很high，她也放手一搏投入演出，甚至覺得自己不夠壞，還要求導演給機會再演一次。劇中她不僅被潑水，要伸手播開張家瑋時還被指甲刮傷，當場皮開肉綻，但看到收視創紀錄，她直呼「太值得了」。
昨日下午《多情》劇組齊聚舉行慶功會，民視董事長王明玉、總經理廖季方到場發放刮刮樂大紅包，王明玉感謝藝人以及編劇、導演、製作人及幕後團隊的付出。廖季方說到，雖有部分觀眾轉到網路，流量也有近百萬人點閱，值得慶賀。
王滿嬌笑說，如果收視突破6就要「背面跳鋼管舞」，正面就留給蘇晏霈，而忙著研究刮刮樂的蘇晏霈突然被cue，她連忙回「好啊」惹笑全場。製作人蕭大陸笑說自己是「壓力第一」，現場2位《多情》粉絲洪醫師跟王牧師獻上花束，他開心收下花束後，即送給女友侯怡君。王明玉也許願，希望《多情》播畢後，能看到兩人喜訊。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。