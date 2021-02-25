民視八點檔連續劇《多情城市》收視率居高不下，24日播出惡男黃文星「劉加堯」被揭穿詭計，遭到眾人輪打，惡女夏宇禾「Carol」被連環巴掌懲罰，收視率衝破5.83、最高一分鐘高達6.9，網路討論度更爆棚，該重頭戲也讓導演起雞皮疙瘩。尤其張家瑋「李文真」一行人前往夏宇禾「Carol」家準備教訓小三收視率更直逼7，打破2020年收視紀錄。

該場重頭戲於過年放假前完成拍攝，演活惡女的夏宇禾表示，被兵家綺、蘇晏霈、張家瑋輪番上陣打巴掌，真的會頭暈，尤其過年前大家心情都很high，她也放手一搏投入演出，甚至覺得自己不夠壞，還要求導演給機會再演一次。劇中她不僅被潑水，要伸手播開張家瑋時還被指甲刮傷，當場皮開肉綻，但看到收視創紀錄，她直呼「太值得了」。

張家瑋（左）劇中對峙小三夏宇禾。（民視提供）

《多情城市》侯怡君下跪磕頭逼哭兩百萬名觀眾。（民視提供）

夏宇禾手被張家瑋劃傷，連忙道歉。（民視提供）

昨日下午《多情》劇組齊聚舉行慶功會，民視董事長王明玉、總經理廖季方到場發放刮刮樂大紅包，王明玉感謝藝人以及編劇、導演、製作人及幕後團隊的付出。廖季方說到，雖有部分觀眾轉到網路，流量也有近百萬人點閱，值得慶賀。

王滿嬌笑說，如果收視突破6就要「背面跳鋼管舞」，正面就留給蘇晏霈，而忙著研究刮刮樂的蘇晏霈突然被cue，她連忙回「好啊」惹笑全場。製作人蕭大陸笑說自己是「壓力第一」，現場2位《多情》粉絲洪醫師跟王牧師獻上花束，他開心收下花束後，即送給女友侯怡君。王明玉也許願，希望《多情》播畢後，能看到兩人喜訊。

左起侯怡君、蘇晏霈、黃文星、張家瑋、鍾佳蓁開心拿刮刮樂大紅包合影。（民視提供）

侯怡君（左）和男友蕭大陸情纏20年。（民視提供）

蕭大陸將收到的花束轉送給侯怡君。（民視提供）

民視董事長王明玉。（民視提供）

(中時 )