民進黨今召開中評會，處理萊豬跑票三立委；中評會主委康裕成今表示，今天中評會以5比3，通過將三位立委停權一年，再犯則停權3年；並建請中執會做為下次提名的參考；中評會今天裁決後即刻生效，經中評會決議的違紀案，不得再行異議。

至於有意角逐雲林縣長選舉的劉建國，黨內人士分析，被停權一年後，是否影響劉角逐2022縣長初選提名，警報尚未解除，因為必須看黨中央把黨內初選登記時間訂在何時，若訂在一年內，劉建國就喪失角逐雲林縣長機會。

立法院開放萊豬表決時，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌等3人棄權未投票，被認定跑票，今天中評會做出裁決後，康裕成表示，程序上，因為立院黨團已來函表示「送中央黨部依紀律評議裁決條例規範」，因此全體與會中評委均對移送程序沒有意見。

過年前開會第一次處理時，英系的中評委陳明文質疑程序問題，認為黨團當初的公文語意不清；由於程序問題，再加上當事人均未到場，中評會今無結論，待農曆年後再討論。

據轉述，今天中評會，英系的中評委陳明文跟張芬郁並未出席；立場挺劉建國的正國會中評委許昭興在會中建議「警告」，林寶興則建議「停權半年」；但新系陳坤榮建議直接建議「開除」。

康裕成會後受訪指出，會中大家認為，此風不可長，決議將三位立委停權一年，雖然這是第一次中評會做這樣懲處，但是也給這三位立委一些機。

她說，大家都認為要懲處，只是懲處輕重意見不同，會中多數認為，停權二年、三年太重，今天有三種不同意見，但討論過程平和。

至於是否影響三位立委下次選舉提名？她表示，大家都沒有為了下次提名而做任何考量，但是民進黨團送來的資料提到，要做為下次選舉提名的參考，所以今會中也做了建議，建請中執會做下次提名參考。因為提名不是中評會職權，他們只是根據立院黨團送來決議提出建請。何況目前還不知道黨下次提名時程，中評會只就停權輕重討論。

海派代表新北市議員也中評委的張志豪會後受訪認為，在違反黨紀上，該有的處理還是要處理，有關但書再犯停權三年部分，他是持保留態度；蔡總統領導黨很辛苦，立委經營選區有各自困難，也有立下戰功，但是既然黨團已經確認送到中評會，中評會今天就評議部分做實質討論。

他強調，中評會是獨立超然機關，今天的處理，讓三位立委確實有改善機會及空間，在改善機會及空間上，包括尊著蔡英文總統、立院黨團運作。

(中時 )