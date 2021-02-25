台中40歲蔡姓婦人日前感覺雙肩疼痛，她以為是姿勢不良導致、到復健科就診，X光檢查卻發現胸腔影像有異常，經轉診至胸腔內科，確定罹患肺腺癌、且已有骨轉移情況，讓沒有抽菸史及家族史的蔡婦難以置信，直呼「怎麼會是我？！」

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師陳鈴宜表示，另一名63歲吳姓女子，同樣沒有抽菸習慣或家族史，日前因後頸疼痛且牽引至左側肩膀合併上肢麻痺，檢查後發現頸椎骨轉移與胸部影像異常，也是轉診是胸腔內科後，確診為肺腺癌合併骨轉移。

陳鈴宜說，兩名患者都沒有抽菸習慣，也無明顯家族史或呼吸道症狀，讓患者百思不解，而根據統計，肺癌已連續10年位居國人癌症頭號殺手，且小細胞癌型態約佔台灣肺癌比例的10至15％，非小細胞癌型態的肺腺癌、鱗狀細胞癌、大細胞癌則占85至90％，其中女性與非吸菸者占相當高比例。

陳鈴宜強調，造成肺癌的主因分別為基因穩定性、環境致癌物的刺激，根據中央研究院與台大醫院團隊2020年發表的研究成果，發現台灣肺腺癌的癌細胞突變印記，以APOBEC酵素突變為主，分析患肺腺癌的病友，有高達74％從沒抽菸且小於60歲的女性，體內APOBEC酵素突變程度高。

有鑑於此，陳鈴宜建議，國外目前針對吸菸者普遍使用「低劑量肺部電腦斷層」進行肺癌篩檢，以肺腺癌為主的台灣因發生原因與吸菸較無直接關係，可將LDCT納入健檢項目考量，但要提醒民眾，LDCT初檢發現肺部結節的比例約20~25％，若判定結果異常，無須太過恐慌，但也應長期追蹤。

(中時 )