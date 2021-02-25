立委王美惠參觀嘉義市政府消防局救護演練。（王美惠立委服務處提供）

立委王美惠捐贈救護器材，期勉嘉義市政府消防局救護效能再提升。（王美惠立委服務處提供）

嘉義市立委王美惠25日偕嘉義市私立永嘉教育事務基金會，捐贈自動心肺復甦機及12導程心電圖機各4組，由嘉義市政府消防局長蘇耀星代表受贈，王美惠表示，希望這批救護器材能幫助消防局更加提升救護效能。

王美惠表示，嘉義市一發生天災人禍，她通常在第一時間趕赴現場關心，所以她看了很多家庭破碎的人倫悲劇，感覺非常難過，因而與永嘉基金會一起捐贈急救器材，期盼能夠「拯救每個心跳、撐住每個家庭」，她也會繼續努力，爭取資源支持警消，建構嘉義市更堅實的安全網。

捐贈儀式於下午2點30分在嘉義市消防局舉行，局長蘇耀星代表受贈，同時回贈感謝狀，蘇耀星強調「工欲善其事、必先利其器」，一定會好好利用相關急救器材。

王美惠立委服務處表示，全台各縣市積極推廣急救OHCA（到院前無生命徵象）患者及心肌梗塞症狀患者，但在救護車上的急救器材，除了有可以偵測生命徵象且適時電擊的AED之外，新捐贈的這批自動心肺復甦機及12導程心電圖機，也是急救利器。

自動心肺復甦機用於協助患者的自動呼吸循環能力，12導程心電圖機可以在現場立即偵測到心肌梗塞病患不正常的心電圖，並無線傳輸到醫院端和醫師，讓院方提早準備。

(中時 )