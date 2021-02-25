美國生技藥廠莫德納（Moderna）周三宣布，該公司正在與美國政府機關的科學家合作，針對令人擔憂的南非變種病毒研發實驗性的加強劑，該公司並宣布已將今年其全球新冠疫苗的生產目標提高1億劑。

莫德納表示，為了解決可能對現有疫苗更具抗藥性的新冠狀病毒南非變異毒株，公司已經生產了加強劑的原料，並已將新疫苗送到美國國家衛生研究院以進行更多研究，也將盡快展開臨床試驗。

美國國家衛生研究院是協助開發莫德納現有疫苗的機關。

莫德納表示，該公司正在實驗幾種可能對抗新變種病毒的方法，包括針對目前在南非大流行並擴散全球的變種病毒推出額外加強劑、將現有新冠疫苗與實驗性疫苖混合的綜合加強劑，以及在當前兩劑疫苗之外的額外加強劑。

此外，該公司也將進行一項實驗，使用其試驗性針劑與混合針劑作為對抗新冠肺炎的主要疫苗，對尚未注射疫苗且未遭到感染的人進行兩劑型的療程。

莫德納並將其2021年全球疫苗生產目標從6億劑提高到7億劑，也正研究進一步改善製程，使今年的新冠疫苖產量最高可能擴大到10億劑。該公司也持續進行投資以提高產能，可望使2022年全球產量從先前預測的12億劑擴大到14億劑。

截至目前為止，莫德納共已出貨約6000萬劑新冠疫苖，其中5500萬劑已運往美國。莫德納表示，公司仍在持續擴大全球出貨的供應鏈。

(時報資訊)