男生當兵前體檢要脫褲檢查，令不少人覺得尷尬，一名網友表示，不懂當他脫下褲子時，為什麼醫生要露出很驚訝的表情？結果意外釣出泌尿科醫師透露，常常看到令人印象深刻的「GG」，並統整出驚奇指數1到5顆星的5種病症，並直言其中有一種癌只能直接剁掉。

原PO在PTT發文指出，他剛兵役體檢完，其中有一關是要驗生殖器官，當他脫下褲子時，醫生竟露出很驚訝的表情，讓他好奇有沒有人有相關的八卦？不料貼文一出，竟意外釣出泌尿科醫師「鳥科學先生」顧芳瑜表示，工作關係，每個來看診的，看到他幾乎都要脫褲，其實他已經見怪不怪，不過在他剛出道的時候，常常看到令他印象深刻的「GG」，依照驚奇指數1到5顆星，整理成下列5種給大家參考：

1. 糖尿病包皮炎：驚奇指數1顆星

糖尿病的病患是包皮炎的高危險群，而且有大概8%-20%的病人是因為包皮炎才發現糖尿病，常見包皮會有環狀裂痕且反覆發生，所以如果包皮一直反覆發炎，建議先就醫檢查。驚奇指數在於大都是因為包皮炎才發現糖尿病。

2.臭包莖：驚奇指數2顆星

常常有人問怎樣才算包莖？醫師簡單解釋，只要勃起時不會自動露出龜頭，大概就算是包莖，若有包莖情況又沒有清洗乾淨，會充滿白色的包皮垢，而且伴隨尿騷味與惡臭，治療方法只要做好清潔或是割包皮就可以了。對於泌尿科醫師來說的驚奇指數在於，病人怎麼可以忍受那個味道？

3. 陰莖彎曲：驚奇指數3顆星

陰莖彎曲常見原因為海綿體外的白膜不均導致，隨著不均的地方不同，會彎向不同的方向，有往下、往上，也有往左或往右彎的，不過平常在放鬆狀態下大多看不太出來，可以透過矯正手術治療。主要的驚奇指數在於彎曲的程度常常超乎想像。

4. 尿道下裂：驚奇指數4顆星

通常發生在小朋友身上，因為胚胎發育的問題，導致尿道開口不在龜頭前端，可能會在GG其他部位，甚至會開在睪丸上，醫師叮嚀，這種絕對不能亂割包皮，因為需要留包皮來重建尿道，不過因為現在產檢發達，已經很少見到這種疾病了。

5.陰莖癌：驚奇指數5顆星

陰莖癌比尿道下裂罕見，容易藏汙納垢的包莖，也會提高罹患風險，尤其各種形狀的腫瘤最令人驚奇，令人百思不解的是，為什麼可以忍到這樣才來就醫，拖到最後的治療方式通常只能剁掉了。

貼文一出眾多網友驚呆，紛紛回應「臭包莖真的噁」、「怕怕，這些恐怖鳥」；對於醫師隨文附上的加密照片，網友則說「完全不想看圖片」、「第一張就快吐了」、「不知道該不該點開」、「看到噴泉那張直接笑出來」、「第一次看到彎成這樣」、「純推不敢點，豪恐怖」。

5歲男童進行包皮手術 全身麻醉後竟猝死

(中時新聞網)