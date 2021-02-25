美國拜登政府開始在作為晶片和尖端核心材料的電池、稀土領域構建「反中同盟」。也就是說，將大幅減少從中國進口用於尖端儀器的稀土和電池，用韓日、澳大利亞等同盟國的產品作為替代。韓國《朝鮮日報》25日指出，美國政府表面上在「追求核心材料進口來源的多元化」，但實際上是想牽制趕超美國的中國科技產業。也就是說，想透過最近2-3年的對中制裁，從剷除華為等中國技術企業萌芽的行動更進一步，徹底孤立中國，鞏固美國在尖端產業霸權競爭中的領先地位。

美國總統拜登24日簽署了一項行政命令，正式下令對全球供應鏈和美國在關鍵行業的潛在脆弱性進行為期100天的政府評估。這些行業包括電腦晶片、電動汽車電池、製藥和用於電子產品的關鍵礦物。拜登說，「我們不應該被迫依賴外國，特別是一個沒有共同利益或價值觀的國家，以便在全國緊急情況下保護我們的人民並為他們提供所需要的。」

《朝鮮日報》指出，行政命令的核心內容是，用同盟國的產品代替此前對中國產依賴度較高的電池和稀土類產品。據外電報導，美國今後有望在晶片領域增加韓國、台灣、日本產品的進口，在電池和醫療用品等領域增加韓日企業的產品進口。預計稀土也將從中國之外的澳大利亞和亞洲國家進口。目前，美國80％的稀土資源來自中國進口，核心材料和零部件的對中依賴度很高。

美國之所以要在稀土和電池進口方面將中國排除在外，是因為尖端領域的原材料、零部件供應問題直接關係到安保問題。中國是稀土和電池第一大生產國，如果把這些產品惡意用作貿易報復手段，美國的科技產業將遭受嚴重打擊。稀土是智慧型手機和電動車以及尖端武器的核心原料，因此需要穩定的供應。除了中國以外，越南、巴西等國家也有稀土蘊藏，但由於開採過程的環境污染等原因，目前中國占全球總產量的60％左右。

晶片和稀土類一樣，也是中國今後可以面向世界實現武器化的領域。中國政府從2014年開始，以自主研發晶片技術為目標，投入了1兆元人民幣。今年還向本國代工企業中芯國際投資了5兆韓元（人民幣約292億元）。波士頓諮詢集團透露稱，去年中國的晶片生產量繼台灣和韓國之後，已經超過美國。有人預測，截至2030年，中國晶片的全球占比將增至24％，超過韓國和台灣，躍升為世界第一。如果不牽制中國的晶片產業，隨著中國左右晶片供應，美國工業將遭遇動盪。

為了防止發生這種情況，美國正在拉攏台灣和日本建立「反中陣線」。美國給世界排名第一的晶片代工企業台積電提供補助金，正在美國亞利桑那州建立12兆韓元（人民幣約700億元）規模的工廠。台積電計劃從2024年起在這家工廠生產軍用晶片。台積電在日本東京附近的筑波建立研究所，還考慮建設工廠等，正在成為美日台同盟的核心。美國則正在積極利用台灣獲取全世界出現缺貨現象的車載晶片。拜登政府已經透過各種途徑，要求台灣政府和晶片企業增加車載晶片的生產量。

IT業界相關人士表示：「美國擔心隨著本國企業的晶片在中國企業的工廠進行生產，技術和人員會流失。美國正在積極將晶片工廠吸引到本國國內，加強合作，以迴避這種風險。」

(中時 )