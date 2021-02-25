苗栗縣西湖國小東棟校舍因耐震能力不足將拆除重建。（巫靜婷攝）

苗栗縣西湖國小東棟校舍因耐震能力不足將拆除重建。（巫靜婷攝）

苗栗縣西湖國小老舊北棟校舍，前年底率先拆除重建，現已接近完工。（巫靜婷攝）

苗栗縣西湖國小東棟校舍25日舉辦拆除重建動土典禮，預計2022年5月完工。（巫靜婷攝）

苗栗縣西湖國小創立自1915年，迄今有106年歷史，老舊的北棟及東棟校舍因耐震能力不足，經縣府、立委積極向中央爭取逾億元拆除重建經費補助，2019年底北棟校舍率先動工，現已接近完工，東棟校舍也於今年2月25日舉辦動土典禮，預計2022年5月完工，2棟新校舍將成為社區及老幼共學的新場域。

西湖國小位處偏鄉，學生數僅百餘人，校方近年致力於防災教育，表現亮現，曾獲選為教育部全國防災教育績優亮點學校，但老舊校舍因耐震力不足，教學安全堪憂，2019年北棟國小校舍先獲教育部補助約6600萬元拆除重建，並設立社區共讀站，如今東棟校舍也獲補助約3528萬元發包動工。

西湖國小指出，東棟校舍拆除前為幼兒園及多用途教學教室使用，因於補強施工過程發現建築無基礎及地樑而決議拆除重建，將新建地上2層建物7間教室，設置幼兒園及社區幸福學院，整建後1樓採用雙面走廊設計，前走廊寬達6米，可提供幼兒園及樂齡長者半戶外空間，不受天候影響教學活動。

2樓為3間多用途教學空間，提供電梯及無障礙動線，師生可在戶外露台舉行戶外觀察樹梢層等自然教學活動。東棟校舍將保留既有龍柏林，並將建物前移與北棟校舍銜接，前院變後院可提高空間使用，實現幼兒園專用接送區、食農菜園區等，並透過樹林自然遮蔽，緩解西曬問題。

苗栗縣長徐耀昌表示，東棟校舍未來可提供幼兒園30名幼生、國小部6班84名學生及40名西湖鄉樂齡長者優質環境，除滿足師生活動及教學需求外，更促進西湖鄉整體社區樂齡學習文化的發展，打造學校社區化、社區校園化，更具彈性使用的教學環境，達成學校與社區共好共榮的效益。

(中時 )