皇普（2528）今（25）日召開董事會，通過2020年財報，自結全年營收達11.75億元，年增率達862倍，惟新團隊正式入主經營權之後的第一筆新案，直到年底才完工交屋入帳，使得全年未能全部轉盈，每股稅後純損0.73元。展望今年，力拼虧轉盈。
皇普建設在新董事長蘇永平及大股東寶佳機構少東林家宏等入主之後，去年底終於有第一筆新案完工交屋，今天董事會通過去年財報，自結營收達11.75億元，營業毛利1.66億元，營業利益為-2億元，稅前淨損2.09億元，本期淨損2.1億元，歸屬於母公司業主淨損為2.1億元，每股稅後純損0.73元。
皇普在新團隊主掌經營權之後，皇普儘管前四年都虧損，但2020年第四季有楊梅「皇普鉑苑」完工交屋，總銷15億元，已100％完銷，進行跨年度交屋入帳。
皇普今天董事會並決議，2020年下半年度，不分派股利。並預訂於6月17日，召開股東會。
(工商 )
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