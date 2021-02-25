阿里巴巴作為互聯網企業代表，獲評大陸脫貧攻堅先進集體。脫貧攻堅總結表彰大會於北京舉行，大陸國家主席習近平向脫貧攻堅先進個人、先進集體進行表彰，包括浙江吉利控股和阿里巴巴等。阿里巴巴股價25日早一度跌近2％，接近午市轉升。

香港經濟日報引述統計顯示，阿里巴巴平台8年來幫助農產品銷售總額達到人民幣（下同）1兆元。近3年，幫助832個國家級貧困縣在網絡銷售額超過2,700億元。螞蟻森林種樹2.2億棵，並創造73萬人次綠色就業，帶動貧困農民增收超1億元。有14,691名教師通過阿里巴巴教育脫貧計畫，影響到346個貧困縣的13萬師生。

另外，阿里巴巴平台已培訓出超過10萬的農村主播，年農產品銷量超30億元；為12省80個縣的建檔立卡貧困戶免費提供1,013萬人次補充健康保障。女性脫貧項目，更累計幫助貧困女性達到128萬人。

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