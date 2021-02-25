今天中北部民眾明顯感覺空氣髒，台北101大樓在灰濛濛中，竹苗有民眾反映視線變差不敢騎機車載小孩。環保署預測，由於逆時鐘的渦流將空污往北吹，今天愈晚雙北空氣品質愈差，將持續到明天下半天才會改善。

環保署表示，今天在西半部背風的情況下，重直、水平擴散條件均不佳；另竹苗沿海出現渦流，風向呈逆時鐘往北吹，因此原本中南部累積的污染物也隨風向往北，影響北部地區。

至於空污的來源，近地表污染源多為汽機車排放，中高層為固定污染源，如工廠等的排放，環保署難以單一劃分，因為風力弱，吹不散空污，接近中午時西部13 測站空氣品質亮紅燈，到了下午4時，空污往北吹，全台9個亮紅燈的測站中，其中8處在雙北、1處在桃園；桃園至彰化、雲林之間稱稍微好轉，多為橘燈。

中央氣象局局長鄭明典中午臉書發文指出，觀音山硬漢嶺看到的雲海，雲頂很低，這波低海拔雲海，地面伴隨著高懸浮微粒空氣，很快會影響台北盆地內的空氣品質。

住在台北市延吉街的黃小姐就說，台北101大樓還看得到，下午霧濛濛的看不清楚。苗栗市陳姓民眾指出，一早起床外出上班，明顯感覺天空灰濛濛，分不清到底是霧還是空氣污染，停在戶外的車輛，擋風玻璃也附著一層灰。

另一名李姓婦人表示，平常只要天氣好，常會帶小孩到公園散步、玩耍，但最近常起霧，加上是客家掃墓季，接連有掃墓引發山林火警，灰燼四處飄散，「感覺空氣很糟，這兩天不太敢帶小孩出門」。

新竹市環保局啟動空氣品質惡化預警二級應變措施，並透過相關單位官方網站、跑馬燈等，發布空品不良訊息。新竹一名梁姓婦人今天騎車前往新竹公園時覺得視線較為不佳，距離一個路口的車況，無法看得很清楚，且眼睛也感覺有點乾癢。

新竹縣一名陳姓婦人說，她今天原本騎車送孩子上學時，發現路況視線不好，且空氣感覺不佳，她決定改以汽車接送，減少孩子暴露於不好的空氣品質環境中。

新竹縣環保局表示，配合台灣西半部16縣市聯合稽查，並加強採行相關空品不良應變作為，如要求轄內大型固定污染源及堆置場進行相關防制，也會派員隨機查核，同時加強縣內道路洗掃，以減緩空品惡化。

台中市今天包括烏日、西屯、忠明、大里及霧峰等多個空氣品質測站，達紅色警示等級，市區一早還因能見度不佳，道路中行駛車輛都開啟車燈，民眾外出戴口罩比率明顯提高，公園晨運的民眾也減少，各級學校並調整學生戶外作息，盡量改為室內。

陳姓上班族說，今天出門上班，可以感受空品明顯變差，擔心明天若空氣對流沒有改善，加上適逢元宵節，民眾燃燒紙錢與焚香的機會增加，空氣品質惡化可能會雪上加霜。

環保署提醒，今天西半部位於背風側，污染物不易擴散，預估雙北愈晚空氣品質愈差；明天清晨及夜間水平和垂直擴散條件仍差，易累積污染物；明天午後風速稍增強且垂直擴散條件好轉，將有利污染物擴散。（編輯：陳清芳）1100225

(中央社)