台南市學甲區目前種植小麥總面積約180公頃，是全台重要產區之一，每年2月下旬到3月底是採收期，成熟時金黃色麥浪隨風搖曳，景色宜人。（莊曜聰攝）

台南市學甲區種植約180公頃的「台中二號」品種小麥，是台灣本產小麥重要產區，根據農糧署統計資料是全台第一，種植區塊主要分布在宅港、平和、三慶、光華、新達里，其中以台19線急水溪宅港橋下的行水區栽種最密集，每年2月下旬到3月間是採收期，成熟的麥穗隨風搖曳，金黃麥浪景象宜人。

因為乾旱問題，嘉南地區一期稻作被迫停灌，小麥屬於雜糧旱作，因為節水效率高，不受影響，種植面積仍維持穩定，學甲地區土壤帶有鹽分，又在灌溉管線末段，水源原本就較匱乏，農民多半種植玉米等雜糧作物，引進小麥種植後，品質跟產量都逐年增加，成熟期金黃色的麥穗在豔陽下閃耀金色光芒，不少民眾都會前來拍照取景。

在地農民李三陽種植麥田面積近50公頃，為非基因改造小麥，主要以契作供應金門酒廠、小麥契作商喜願行及國內麵粉加工廠等，他說這批小麥在去年10月播種，這幾年冬季少雨，稍微影響生長狀況，但發芽率及植株密度保持得不錯，麥梗成長情況正常，麥穗還算紮實，而且今年農曆春節期間氣溫較寒冷，但白天有「透南風」，日夜溫差下，催熟小麥，今年成熟期也提前一到兩個禮拜左右。

李三陽表示，這批小麥預計從2月底開始陸續採收，若以現在天候狀況看來，只要採收期沒有下雨，每公頃約可產出2500公斤小麥左右，但今年鳥害較為嚴重，趕都趕不完，預估整體減產約2成，目前契作價格每公斤從25元到30元不等。

(中時 )