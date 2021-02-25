日經亞洲表示，新冠疫情正對全球經濟發展造成嚴重衝擊，但2021年越南經濟可望持續保持高成長，並成為世界經濟亮點。因此，亞洲開發銀行預計，越南2021年經濟可望成長6.3%。英國銀行業再加碼，越南2021年經濟成長上看7.8%。

日經亞洲報導，2020年很多國家經濟都出現負成長，但越南經濟還是可正成長2.91%。2021年，主要出口為電子產品與其它消費品的越南，估計將可大幅成長。

日經亞洲指出，東南亞經濟正努力恢復成疫前局面，越南應可成為東南亞地區，經濟成長最快國家。

2021年，越南仍是吸引外資眼球的國家。除了簽訂許多國際性貿易協定外，越南政府也承諾將全力配合提供外資更加便利條件。這也是吸引來自美日韓等，紛紛投入巨資到越南當地設廠主因之一。

這篇報導也不諱言說，世界許多經濟學家與協會組織都給予越南2021年經濟成長樂觀評價。例如，亞洲開發銀行預測，越南經濟成長可望增6.3%。英國銀行業再加碼，越南2021年經濟可再成長7.8%。

(時報資訊)