元大電動車ETN「元大電動車N」(020022)自去年12/8上市後，搭上電動車熱潮，買氣持續爆發，今天盤中再創5.79元新高價，上市累計漲幅超過15.8％，為回應市場熱烈需求，元大金(2885)旗下元大證券宣布增額40萬張。

「元大電動車N」發行價格為5元，發行數量20萬張，發行期3年，預計2023年到期。這檔ETN最大的特色就是，目前只要約新台幣5000元，就可一次掌握台灣電動車產業概念股，由於成分股表現不錯，今天來到上市後新高，元大將再增發40萬張。

「元大電動車N」成分股包括：東陽(1319)、和大(1536)、台達電(2308)、佳世達(2352)、致茂(2360)、緯創(3231)、威剛(3260)、TPK-KY(3673)、台半(5425)、新普(6121)、東元(1504)、正新(2105)、裕隆(2201)、正崴(2392)、亞光(3019)、群創(3481)、同致(3552)及胡連(6279)等共18檔股票。群創占權重17％最大，其次是台達電的15％。

(時報資訊)