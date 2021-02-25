原本由緯創(3231)集團100%持股的緯謙科技，確定增加另一大股東中華電(2412)，至於中華電入股金額，今天雙方在記者會上都保持緘默。緯創董事長林憲銘強調，緯創將從ODM跨入服務的產業；緯創資通副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙表示，要透過服務提高客戶的競爭力，就像過去是給客戶步槍，現在要變成機關槍！

緯創董事長林憲銘表示，已經很久沒有舉辦記者會，今天是重要的里程碑。過去緯創的資源都在ODM，但也其中累積了關鍵的能力，若只執著代工，將限制發展。進入5G時代，緯創集團找到和中華電信合作的機會，也希望利用此次的策略性合作，對2大集團有關鍵改變，創造更大的價值，提升服務的能量。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信在布局5G和IOT相當積極，緯謙具有智慧製造能力，希望透過微軟的雲，中華電信的網，緯創的端，將台灣的數位轉型經驗進一步拓展到東南亞。

緯創資通副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙表示：「緯創仍是緯謙的最大股東，但今天開始，緯謙有了另一個新的股東，雙肩責任重大，緯謙也希望能帶給股東價值，提升客戶的競爭力，就像過去是給客戶從步槍，現在要變成機關槍！」黃柏漙也表示，「緯創已經在智慧製造、智慧銷售、智慧醫療、自動車四大布局，未來會提供最後一哩路的服務，未來產業是服務的產業，服務要整合硬體軟體，也要整合雲端和邊緣，在這些方面緯創充滿了能量。」

緯謙創立的初衷即是利用新科技協助企業導入各場域的智慧化數位轉型，進行科技的優化以發揮最大經營與管理效益，緯謙將運用自有原生的雲端技術核心基因及緯創智慧製造的專業，透過中華電信的投資合作，緯謙將5G生態鏈納入資源，結合雙方技術與經驗優勢，除了協助台灣產業轉型外，目標更將眼光延伸至海外，與中華電信進一步將台灣數位轉型的經驗拓展服務到東南亞，協助亞洲區台商的企業數位轉型，引領各產業全面升級至高效雲紀元。

緯謙科技致力於提供多元混合雲架構的行業應用解決方案，為企業建構創新性雲端服務的首選。在國際原廠新技術與母公司緯創資通的場域經驗兼具的龐大顧問團隊推動之下，提供行業所需的雲端解決方案，以及諮詢與管理服務。緯謙同時具備應用程式開發能力，研發整合企業需要的商務情境行動辦公應用服務，利用新科技協助企業成長，創新發展新商業模式，提升企業生產力。中華電信引領電信發展趨勢，積極布局5G相關建設的同時，看準緯謙科技在雲端平台上架構數據平台用於行業應用的整合實力，雙方攜手共同打造5G+雲端+數據應用的黃金三角，協助企業躍進5G雲紀元。

(時報資訊)