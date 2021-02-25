美國3D列印機製造商Markforged周三宣布同意透過與創投資本家哈茲（Kevin Hartz）支持的空殼公司合併以推進上市計畫，該交易對合併後公司股權估值為21億美元。

這項與哈茲所成立的特殊目的收購公司（SPAC）敲定的併購交易，預計將為合併後的公司帶來約4.25億美元收益。

哈茲是票務網站Eventbrite Inc創始人。

受此消息激勵，該名為「one」的SPAC公司周三股價飆漲20.9%。這家空殼公司去年IPO上市時募集了2億美元。

Markforged表示，到2020年其客戶已超過10,000家，當年營收達到7,000萬美元，RPG Industries與Caldwell Manufacturing都是公司的主要客戶。該公司並預期到2025年，年營收將實現10倍速增長，達到7.06億美元。

(時報資訊)