苗栗家扶中心25日在苗栗市、竹南鎮、苑裡鎮舉辦義賣，受鄉親熱情選購。（苗栗家扶中心提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗家扶中心幫助弱勢兒少籌募助學金，25日在苗栗市、竹南鎮、苑裡鎮舉辦義賣，受到鄉親熱情共襄盛舉，3處義賣所得 共4萬9651元，苗栗家扶表示，助學金目標368萬元，盼各界持續關懷。

家扶中心主任湯鳳琴表示，前扶助家庭共930戶，有1725名弱勢兒少。扶助家庭身處貧窮困境，本難支應子女生活開銷和教育所需，而疫情衝擊至今已年餘，面對生活的不便或大環境景氣影響人人有感，對社會底層的弱勢要因應更顯困難，因此希望助學金讓兒少安心就學。

25日苗栗家扶同步於苗栗市湯家大肉圓旁、竹南的全家竹南博愛店、苑裡的world gym健身房前廣場舉辦「牛轉幸福」新春義賣，幫助弱勢兒少籌募，現場準備許多好康品，家扶大專生及當地志工們也來支援協助義賣，也有民眾或企業捐贈的蘭蔻托特包、衛生紙、小電器、精品耳環、民生用品及文具等義賣商品，獲得鄉親熱烈回響，幫助弱勢孩子安心過年、就學。

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