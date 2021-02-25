方季惟日前赴宜蘭拍戲。（尚時代文創娛樂工作室提供）

方季惟日前因拍戲到宜蘭取景，她趁下戲空檔一逛羅東夜市，發現夜市裡的夾娃娃機很多《鬼滅之刃》公仔，想起姪女非常喜歡動漫「竈門禰豆子」的角色，於是她花了身上將近200元的零錢夾娃娃，最後全槓龜沒夾到任何一隻娃娃，方季惟氣得在娃娃機前直跺腳，模樣如同她的暱稱「小孩」般，她索性乾脆買了「禰豆子」的化妝包給自己，並送兩個卡通便當盒袋要給姪女。

方季惟新戲開拍，這次拍攝的地點在宜蘭蘇澳，當地天氣舒適，好山好水，風光明媚，根本不覺得自己是在工作。方季惟說，記得以前剛出唱片時，總是要到處去做宣傳，唯一她記得一次到宜蘭是來拍攝照片，而當年沒有「雪山隧道」這麼方便的交通，只能走北宜公路九彎十八拐，路途顛簸，她只記得整路上暈頭轉向非常折騰。所以幾乎也沒有再到過宜蘭。

這次難得前往當地夜市，看見許多可口、著名的美食，考量到隔天仍要上戲，為了不讓服裝師發現肚子可能多一吋，方季惟只好眼巴巴的看著經紀人及助理大快朵頤大啖美食。元宵年節將至，問起新年希望，方季惟祝福大家都健健康康，全世界的疫情也能夠平安地控制，讓大家在很安全的狀態下，盡情地到處旅遊，享受更多美好的山水風光。

(中時 )