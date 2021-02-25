大陸女星董璇過去和男星高雲翔有過一段8年婚姻，但因高雲翔2018年在澳洲捲入性侵案，婚姻也跟著畫下句點，恢復單身的董璇把重心放在工作，也讓她一舉一動備受矚目，而董璇近日接受陸媒專訪則提到，她不後悔在事業當紅之際嫁給高雲翔「如果再重新選擇，我還會這樣去做」。

董璇近期在螢光幕上相當活躍，她在古裝劇《有翡》飾演辛辣狠毒「段九娘」，日前並在真人秀《乘風破浪的姐姐2》參賽，董璇一舉一動都是話題，而41歲董璇接受陸媒專訪就透露，她從來不後悔自己在事業巔峰結婚生子「如果再重新選擇，我還會這樣去做」，董璇認為，自己做的決定就要自己去承擔結果。

董璇、高雲翔曾有一段8年婚姻。（圖／取材自微博）

儘管董璇因為結婚生子，導致她演員生涯、能演得角色受限制，不過董璇認為，每個階段都有適合的角色「如果你有人生體驗，這對演員來說是非常好的財富」，其中，董璇沒有對前夫高雲翔說過惡言，反而心平氣和地談這段婚姻，也讓外界見識到董璇的大器。

其實董璇在《乘風破浪的姐姐2》曾演唱《夢一場》和《怪美的》，《夢一場》意味著董璇逝去的婚姻，《怪美的》代表董璇正能量看待現在的自己，董璇事後也感性發文說：「兩首歌代表了我對生活的態度，曾經失去的、依然擁有的一切，都能轉化為愛的力量，勇敢、昂首、美麗地走下去。」

(中時新聞網)