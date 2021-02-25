味全龍今日在斗六球場迎戰來訪的中信兄弟，由看板球星王維中先發，他此戰最快球速152公里，僅丟教練團設定的3局後就退場，他讓兄弟打者九上九下，不過龍隊打者也沒佔到便宜，雙方保持平手僵局，直到9局上兄弟靠王政順三壘打才攻下分數，最後兄弟2比0完封味全龍。

此戰面對中信兄弟1.5軍陣容，王維中投起來相當有自信，僅用28球讓兄弟打者出局如風，完成九上九下，最快球速152公里，用球數相當精簡，還在第3局花4球就讓兄弟3打者出局，總計自辦熱身賽丟2場、共5局，對手都沒能站上壘包。

相較之下兄弟先發投手林樺慶球速有落差，約在130公里上下，不過仍能有效拿到出局數，面對味全龍同樣繳出九上九下好表現。

在先發投手退場後，兩隊都採取投手車輪戰方式，保持手感也讓教練團觀察實戰狀況，兄弟派出王則鈞、魏碩成、陳柏豪、王奕凱、余謙、李吳永勤等人，其中備受期待的新秀投手余謙最快球速146公里，雖然1局被敲2安，不過最後安全下莊。

而味全龍則依序由蔡明憲、田澤純一、楊鈺翔、歐耀宗上場，其中楊鈺翔丟3局僅被敲3安、無失分。比賽分水嶺出現在9局上半，兄弟面對味全投手歐耀宗，許基宏獲保送上壘後，王政順擊出左外野方向平飛三壘安打，兄弟攻下首分，接下來林瑞鈞補上安打，兄弟此局打下2分，最後便以2比0完封味全龍。

(中時 )