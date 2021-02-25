藝人小嫻（黃瑜嫻）2017年離婚後，2020年在墾丁打工換宿認識金剛，兩人譜出戀情，得到外界的祝福。小嫻去年移居屏東展開新生活，學了編織手環並到恆春夜市擺攤，金剛也愛相隨賣雞翅，小嫻今（25日）透過社群網站預告兩人將在228連假期間到墾丁大街擺攤，歡迎大家跟他們打招呼。

小嫻25日下午在臉書、IG貼出228連假的行程，「226～228連續三天晚上6:00開始，我們在墾丁國小青葉檳榔旁邊唷！」她表示有很多人敲碗想吃金剛賣的雞翅，所以小倆口已經開始著手準備，「這兩天煮到半夜，感謝大家喜歡，所以我們不覺得累喔！很期待跟大家見面！記得來跟我們打招呼嘿」貼心的告訴大家2/26、2/27賣雞翅膀，2/28則賣漂亮衣服，如果提早賣完就會離開。

許多網友得知小嫻要出來擺攤，都滿心期待，紛紛留言：「為了金剛小嫻一定要跑一趟墾丁」、「阿伯的雞翅真的很好吃」、「剛好這幾天都在恆春～再帶孫女去買」、「祝生意興隆唷」、「要幸福喔！也期待北部的擺攤，造福北部的民眾」，還有人希望他們能做宅配服務，造福全台灣的民眾。

大約1周前，小嫻和金剛就在墾丁大街擺過攤賣雞翅，兩人相當親民，期間有不少民眾要求拍照，通通都接受，並親身替顧客服務，開賣不到2個小時就一掃而空，人氣超夯，小嫻事後開心的表示感謝大家來捧場。

(中時新聞網)