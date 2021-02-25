「羽球王子」王子維在1月的3站泰國羽球賽事最佳成績是年終總決賽的4強，世界排名積分也獲得進補，從世界第12前進到第9，不但重返世界前10，也締造生涯新高，成為他泰國行額外的收穫，接下來也會繼續鞏固排名，接下來計畫以有奧運積分的賽事優先參加。

去年新冠肺炎全球大爆發、國際體育賽事延賽或取消，世界羽聯BWF世界排名積分從去年3月中凍結排名，直到今年1月重啟賽事，3站賽事結束才更新，王子維在2站泰國公開賽分別打進16強、8強，年終總決賽進入到4強，2月2日凍結排名之後的第一次更新，他爬升至第9，躋身世界前10。

王子維笑說，本來以為泰國站賽事沒有列入世界積分，就是單純參加比賽，後來得知排名有變動也很意外，「原本目標就是想回到世界前10，2017年我有到前10，後來掉出去，也設定要回到前10，現在身體狀況也比較好，那就再繼續往前。」王子維在2017年9月到11月期間有到世界第10，後來短暫掉出世界前10，2018年2月回到第10，之後最後曾掉到世界第32名，經過一番努力終於回到世界10。

王子維表示，接下來參賽計畫以拚進東京奧運為主，因此會以有奧運積分賽事為首選，3月的全英羽球公開賽不會參加，本來備戰馬來西亞公開賽及新加坡公開賽，但兩站賽事從3月底、4月延後到5月、6月，先看看4月底預計在中國武漢舉辦的亞錦賽或印度賽事是否如期進行。

(中時 )