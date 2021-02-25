2020年受疫情影響，消費者的購物習慣從線下往線上轉移，並對線上購物的需求激增，特別是帶動了像銀髮族等新增的使用者，跨境電商整體趨勢上揚，同時也帶出不同的趨勢，eBay全球跨境電商業務執行總裁林奕彰表示，2020年eBay平台上賣家的成長呈現出兩極化的現象，可說是「成也疫情，敗也疫情」。

林奕彰觀察指出，疫情期間，部分賣家在疫情下抓住了機會，透過拓展品類等方式快速調整策略應對市場變化，同時又確保物流時效，保障買家體驗讓銷售額得以快速成長。

而部分賣家沒有根據市場變化即時調整企業的經營策略，且因物流服務未達標、未能達到零售體驗標準等原因，業績不升反降，成也疫情，敗也疫情，是2020疫情下跨境電商的真實反映。除了海外線上消費機會，面對疫情帶來的物流影響，還有英國稅務變革、產品認證以及智慧財產權的挑戰，都是賣家未來跨境業務成長的不確定因素。

精細化營運管理，考驗賣家「內功」

如何在浩瀚的全球市場上持續拓展新版圖，林奕彰表示，2020疫情刺激了線上消費的成長，但強者恆強，弱者淘汰的兩極化的背後，跨境賣家須深入思考未來開拓跨境市場的經營模式。當產業不再是野蠻生長的階段，而是需要專業的服務，就更加考驗賣家的「內功」。

林奕彰解釋，跨境電商的內功本質就是長期正規化、精細化經營，加上網路思維，能夠洞察產業及大環境的潮流來擴大市場滲透率。「在日常供應鏈解決方案上穩紮穩打，長期下來跟走捷徑的相比，一定有更實質的飛躍成長。」

林奕彰建議，在買家族群擴大後，跨境電商更需要留意買家體驗。不僅要提供零售標準的物流體驗，更要在品類上精耕細作，在產品、物流、流量、客服等方面都需要更加細緻的一體化營運，才能在各個環節上控制風險，帶給買家安心專業的體驗。

林奕彰表示，品牌化管理和精細化營運是一體兩面，缺一不可，2021年eBay升級「千帆計畫」，透過設立專屬流量、專屬扶持以及專屬資金等專屬福利全方位支援賣家的品牌建設，可幫助優質品牌在eBay平臺上全面開拓市場。

自建官網雖火熱，仍需衡量投資報酬率

而疫情激發了全球電商市場的快速發展，基於官方網站的建站低成本、上手快，同時迫於電商平台的規則限制與低利潤等因素，不少跨境賣家選擇「自建官方網站」。

對此，林奕彰認為，平台與自建網站的性質不同，電商平台會提供物流、流量、客服、法令遵循等協助，而自建網站則需要完全自發建立，各有各的優勢，賣家無論在平台還是自建網站，都需要平衡好投入與回報。因此，如何分配資源，都需要賣家自身衡量好投資報酬率，以及未來的發展方向，做好戰略佈局。

(工商 )