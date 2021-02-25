「元大電動車N」（020022）上市後受到全球電動車產業起飛的鼓舞，連日買氣大爆發，25日盤中再創5.79元新高價，上市以來累計漲幅超過15.8％，發行券商元大證宣布，為回應市場熱烈需求，將再增額發行40萬張，為開放ETN發行以來的增發最大規模，累計發行張數達60萬張。

「元大電動車N」連結的標的為臺灣指數公司與財團法人車輛研究測試中心合作編制的「特選臺灣電動車代表報酬指數」，篩選台灣股市中的電動車產業供應商，精選符合流動性與市值篩選的個股作為成分股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業的最新動態。

「元大電動車N」成分股包括東陽、和大、台達電、佳世達、致茂、緯創、威剛、TPK-KY、台半、新普、東元、正新、裕隆、正崴、亞光、群創、同致及胡連等共18檔股票。

電動車產業在Tesla、Apple Car、鴻海集團等的積極搶進開發，再加上拜登上任後政策減碳與綠色產業復甦的推波助瀾下，全球車市加速朝向電動化發展，一舉帶動電動車產業的龐大願景，而台灣電動車相關產業正好站在全球供應鏈的關鍵上，未來的成長十分值得期待。

元大證指出，目前買一張「元大電動車N」只要約5千多元，就可一次掌握多檔台灣電動車產業概念股，適合沒時間看盤、選股的投資人，搶先投資未來電動車重點產業。

「元大電動車N」專注投資台灣電動車產業的核心，無須費心逐一挑選股票，就能反映上述一籃子成分股票的漲跌，除投資手續費用外，幾乎沒有追蹤誤差，交易非常方便，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可以買賣，交易稅僅千分之一。

另外，每年指數成分股之配息自動滾入指數再投資，投資績效清楚呈現，可完全享有息值的效果，但沒有股利所得稅的問題。 元大證券提醒，ETN不是保本商品，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而使價格低於原始投資本金，且設有到期日，也可能因觸及強制贖回條款而提前到期，投資人在買賣前應詳閱公開說明書，詳細資料可查詢元大ETN網站。

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