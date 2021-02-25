台視、三立運動實境節目《全明星運動會》第二季25日舉行首播記者會，新的一季仍由錢薇娟、江宏傑領隊，徐展元、蔡尚樺播報，本季選手陣容堅強，包含小刀、范逸臣、曹佑寧、王家梁、鼓鼓、頑童小春、周予天、廖允杰、何孟遠、林敬倫、潘君侖、顏佑庭、李佳薇、房思瑜、吳心緹、席惟倫、采子、趙逸嵐、晏柔中、洗菜（王宇君）都在其中。江宏傑近日與福原愛婚變消息頻傳，他對此表示：「（婚變）傳言不會困擾，我們自己知道就好，她回日本是因奧運規畫，3月就回來了。」

江宏傑認為小孩未來到哪個地方就學，他與福原愛會再討論，「現階段還是以各自工作為主，小孩當然會想媽媽，但我們每天都視訊」。至於夫妻兩人是否會在節目合體，他則說一切尊重節目安排。而小刀、范逸臣以42歲高齡參賽，格外引人注目，網友甚至打賭小刀撐不過5集，小刀認為參加節目讓他彷彿回到5566的全盛時光，雖然壓力很大，甚至怕自己成為阻力，但他依然會全力以赴；范逸臣更在第一天首錄投出壘球好成績後就拉傷手臂，問到女友田中千繪反映？他笑說：「她要我多注意安全、小心不要受傷，我覺得我很享受這一切。」

鼓鼓（左起）、頑童小春、小刀、房思瑜、李佳薇、范逸臣、曹佑寧開心同框。（粘耿豪攝）

本季增加不少運動強將，曹佑寧以退役5、6年的棒球選手身分加入，他笑說：「本來以為自己可以屌打所有人，測試前想說我應該不是前一，就是前二，但測試那天很受挫，是我自己被屌打。」學生時期是籃球隊的王家梁本以為自己有在運動，成績應該不錯，但第一天就發現自己搞錯。而節目才開始，范逸臣、李佳薇、小刀、房思瑜等隊員也接連受傷，李佳薇手上全瘀青，笑稱媽媽心疼直喊：「幹嘛參加這個節目？」但她享受其中。

(中時 )