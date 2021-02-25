台東縣私立公東高工學生電機科的張誌哲（左4）與李瀚祥（左5）及建築科黃昱傑（左6），3人未畢業已錄取台灣電力公司職員。（公東高工提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣私立公東高工學生電機科的張誌哲與李瀚祥及建築科黃昱傑，3人已通過層層考驗錄取台灣電力公司，不僅獲2萬元獎學金，更提前搶得國營事業鐵飯碗，未來通過受訓後，薪水可達4萬元。校方表示，8年來已有17名學生錄取。

台電為培養並留住在地人才，每年都針對指定類科招考花東地區高職應屆畢業生，提供在地子弟就業機會，今年提供3個名額，各校學生申請後經過嚴謹的校內成績評比、台電公司體能測驗及面試後，名額全數由公東高工3位學生獲得。

拿下花東土木建築類唯一名額的黃昱傑表示，自從得知複試日期與建築製圖乙級技術士國家考試撞期後，就陷入兩難的煩惱中，非常慶幸最後決定台電複試，未來有穩定的工作，能減輕家裡的負擔。

李瀚祥則說，會報名是因為自己對電機原本就有濃郁的興趣，更期望自己有能力減少家裡的經濟負擔，讓務農的父親不再那麼辛苦。張誌哲說，嚮往台電穩定且福利好，是一份很棒的工作，他說，正式就職後，未來仍會繼續進修充實自我。

3位同學表示，筆試的專業科目與校內所學大致相符，除了感謝學校老師的專業技能培養，印象最深刻的是體能測驗，測驗項目為引體向上和交互蹲跳，為此，還特別向已考上的學長請益，並把握課餘時間加緊練習。

電機科主任黃榮光說，學生專業在工業科技與自動化表現傑出，在業界更是人才需求供不應求。教務主任黃建超指出，台電待遇福利佳，進修制度完善，一直是最受國人歡迎的理想企業之一，能夠預先進入這樣的幸福企業，比考上國立大學還要難得。

(中時 )