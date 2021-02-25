黃偉晉昨出席「迪士尼粉萌季」活動。（邁思娛樂提供）

黃偉晉24日出席「迪士尼粉萌季」活動，和粉絲一起歡慶迪士尼粉萌季開跑，對於全民瘋野餐的熱潮，他直呼相當陌生，笑說：「我沒有參加過野餐活動，只有出席過野餐日的表演。」提到今年的工作計畫，偉晉表示：「我不是一個會設目標給自己的人，把眼前的事情做好就好，已經有著手接下來要推出的作品。」

他下個月23日迎接31歲生日，當天確定得在工作度過，但寵粉的他，已著手籌備生日音樂會回饋粉絲，重要的日子用歌聲、舞台上與大家分享喜悅。活動最後他不忘呼籲大家前往高雄參加野餐日，「蠻喜歡高雄的，每次工作都比較匆忙，就算自己來玩也只有幾天。有很多文創市集覺得好多逛不完，每次到高雄都像是一個新鮮的探險，加上有很多漂亮的景點跟天氣好，對我來說是一個未知、值得探索的地放方」。

「迪士尼粉萌野餐日」3月13、14日及3月20、21日兩週末舉行，搭配12組藝人Karencici、告五人、麋先生、黃偉晉、黃奕儒、魏嘉瑩、宇宙人、陳勢安、朱俐靜、閻奕格、李友廷、張立昂的LIVE音樂時光等精彩活動，黃偉晉將於3月14日白色情人節當天，到現場陪女孩們一起度過。

(中時 )