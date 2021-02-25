因在臉書上評論時事，多次引發爭議話題的「焦糖哥哥」陳嘉行，近日被周刊爆料可能要進軍2022選舉，他也不諱言陸續有人找他參選。對此，宅神朱學恒24日在政論節目中諷刺地說，人家客氣問一下，他就當真，以為要找他選，看到焦糖就能知道所謂「飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹」。

陳嘉行接受媒體訪問時提到，「找我談的人，都是跟他說，我還是先以讀書，跟餐廳為主，而且現階段在高雄上課，光要應付學校考試，還有從開店到打烊都在店內。」但他也說，覺得講選舉，沒有多大的意義啦，因為個人也不知道會發生什麼事。

對此，朱學恒在政論節目《國民大會》中談到，在我所知道的政黨裡面，要組成「網紅刺客」，這麼笨的政黨，大概只有一個，而且這個黨只有一位立委，理性分析，不論是否喜歡焦糖哥哥，必須承認他炒話題能力很厲害，但看到他就能知道所謂《史記‧越王勾踐世家》：「飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹」。

朱學恒直言，「那如果今天焦糖哥哥是真的網紅，然後有非常正面的意義及力量的話，那根本不需要人家找他當網紅刺客，悄悄地選就會選上，但仔細看焦糖，他大概是所有側翼中唯一承認自己是1450的人，但卻搞錯1450的用法，因為1450是指拿國家錢的人 可是問題是他很嗆，且當被諷刺是綠營側翼，但自稱是綠營『主力』」。

不僅如此，朱學恒批「難道新潮流裡有這樣的人嗎?因為焦糖哥哥其實不是網紅，而是『網黑』，人家客氣問一下，他就當真，以為要找他選，且焦糖狀況是既不關鍵，也沒什麼意見，更不是領袖，可以肯定地說，招募網紅刺客選舉的策略絕對是錯，且真的未來當上，撐不了多久。」

(中時新聞網)