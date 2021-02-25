鈺太(6679)今(25)日舉辦法人說明會，董事長邱景宏表示，鈺太今年三大成長動能依序為NB、TWS(無線藍芽耳機)以及IoT(電視+音箱)，且各項產品透過技術的提升，毛利率也將持續成長。

就營運面來說，邱景宏預估，2月因為工作天數少，所以營運會相較1月下滑，但今年第一季依舊會更勝去年第四季，由於鈺太去年第四季營收、獲利以及毛利率均創下歷史新高，也就是說，鈺太首季營運將持續挑戰高峰。

邱景宏表示，根據市調機構2023年會有80億個裝置使用麥克風，但其實截至去年底就已達70億，主因就是TWS、加上疫情催化，預估明年筆電規模也上看2.5億，會持續成長，鈺太主要合作廠商為HP、聯想、華碩(2357)以及宏碁(2353)，至於深受教學市場青睞的chromebook，鈺太目前是佔率約60~70%。

邱景宏表示，以往MEMS麥克風，強調容量，但是在疫情的衝擊下，居家辦公、遠距教學等趨勢帶動下，性能更成為關鍵，目前一台NB約搭載2~2.5顆微機電(MEMS)麥克風，後續當然會持續增加，加上NB的宅邊框趨勢下，預計在這1~2年會變成主流，未來更會發展到無邊框，鈺太在該領域已經深耕多年，在NB的MEMS麥克風，位居市場領導地位，預計今年還有5000萬顆的增長，且在窄邊框趨勢下，還會提升毛利率。

邱景宏表示，去年因為疫情使得消費性電子消費減緩，今年預估TWS會是一個大爆發的年份，是繼NB後鈺太今年第二代成長動能，尤其是具ANC(自動降噪)功能的，去年TWS出貨達2.6顆，一個TWS需要3顆MEMS麥克風，目前A-mic(類比麥克風)和D-mic(數位麥克風)佔比各半，且在ANC趨勢下，未來D-mic比重會在成長，不僅是TWS，電視、音箱等IoT會是今年第三大成長動能。

汽車領域方面，邱景宏表示，汽車相關毛利率比NB高出許多，一台車採用3~8顆MEMS麥克風，目前佔比仍很低，但為是未來的重要趨勢。

整體來說，鈺太會持續瞄準筆電、助聽器、TWS、IoT(電視+音箱)、電動車等領域，且透過技術的提升、高毛利率產品增加，鈺太今年毛利率將可持續成長。

(時報資訊)