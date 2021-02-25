知名作家吳淡如近日一段影片突然在陸網瘋傳。影片中她與醫生好友開心暢談醫美話題，不過吳淡如僵硬且不自然的臉部表情，就被陸網友吐槽非常沒有說服力，而且看上去非常詭異。

被封為才女的吳淡如，興趣廣泛且不斷挑戰自己，擁有作家、主持人等多個身分，在學業上更有高成就，是台大法律學士、台大中文與EMBA雙碩士，自台大畢業15年後，又拿到了上海交通大學中歐國際工商學院EMBA碩士。

吳淡如4年前拍攝影片，近日突然在陸網瘋傳。(取自微博)

然而近日陸網就突然瘋傳一部吳淡如與醫生好友暢談醫美的影片，吳淡如在影片中開心地介紹她來自宜蘭的學弟兼名醫好友林上立，「林醫師他是一個非常優秀的皮膚科醫師，你知道現在醫美界婦產科泌尿科全部都來做醫美跟整形，皮膚科醫生真的反而在做醫美上面，其實他們有不一樣長處，可以改造不一樣效果。」

吳淡如4年前與名醫好友談醫美影片。

只是吳淡如在影片中明顯僵硬且不自然的臉部表情，就吸引陸網友一陣討論，「非常沒有說服力且看上去非常的詭異」、「兩個人是被宜蘭的蜜蜂蜇了嗎」、「太詭異了」。

因為FB有朋友問我所以我就來￼公告體驗一下。￼￼ 大概15天前去拍廣告，攝影師覺得我的法令紋實在有一點難拍🤣化妝師說也沒辦法，於是我就決定應陳美齡醫師的邀請￼￼￼￼，用優待價格去嘗試一下鳳凰電波⋯就是林心如在代言的那個。 其實大概五六年前，... 由吳淡如發佈於 2021年2月12日 星期五

其實陸網瘋傳的這段影片是來自吳淡如4年前的網路節目《吳淡如和她的朋友們》。現年56歲的吳淡如，前陣子才在臉書透露因為拍廣告，被攝影師覺得她臉上法令紋實在有點難拍，因此決定嘗試鳳凰電波拉皮，還在臉書分享打完7天後的成果，臉上光滑零毛孔好膚質令人羨慕，她也認為看上去似乎有「往上提攜」一些。

(中時新聞網)