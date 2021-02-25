知名作家吳淡如近日一段影片突然在陸網瘋傳。影片中她與醫生好友開心暢談醫美話題，不過吳淡如僵硬且不自然的臉部表情，就被陸網友吐槽非常沒有說服力，而且看上去非常詭異。
被封為才女的吳淡如，興趣廣泛且不斷挑戰自己，擁有作家、主持人等多個身分，在學業上更有高成就，是台大法律學士、台大中文與EMBA雙碩士，自台大畢業15年後，又拿到了上海交通大學中歐國際工商學院EMBA碩士。
然而近日陸網就突然瘋傳一部吳淡如與醫生好友暢談醫美的影片，吳淡如在影片中開心地介紹她來自宜蘭的學弟兼名醫好友林上立，「林醫師他是一個非常優秀的皮膚科醫師，你知道現在醫美界婦產科泌尿科全部都來做醫美跟整形，皮膚科醫生真的反而在做醫美上面，其實他們有不一樣長處，可以改造不一樣效果。」
只是吳淡如在影片中明顯僵硬且不自然的臉部表情，就吸引陸網友一陣討論，「非常沒有說服力且看上去非常的詭異」、「兩個人是被宜蘭的蜜蜂蜇了嗎」、「太詭異了」。
其實陸網瘋傳的這段影片是來自吳淡如4年前的網路節目《吳淡如和她的朋友們》。現年56歲的吳淡如，前陣子才在臉書透露因為拍廣告，被攝影師覺得她臉上法令紋實在有點難拍，因此決定嘗試鳳凰電波拉皮，還在臉書分享打完7天後的成果，臉上光滑零毛孔好膚質令人羨慕，她也認為看上去似乎有「往上提攜」一些。
(中時新聞網)
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