因應台東縣南迴地區長照服務需求，一粒麥子基金會在太麻里鄉成立「有福館」25日揭牌，除了成為該基金會在南迴地區的製餐點及物資中心外，也提供當地民眾共餐、長照諮詢一站式服務，如同長照便利商店，就近提供最方便快速的協助。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，太麻里鄉老年人口比例為南迴4鄉之冠，因此決定在太麻里鄉設「有福館」，是繼金峰日照中心之後，在南迴地區設立的第2個服務點。

一粒麥子基金會新設太麻里有福館，提供長輩共餐等長照服務。（一粒麥子基金會提供／莊哲權台東傳真）

太麻里有福館設有標準廚房，為基金會在南迴地區的製餐點，提供金峰日照中心長輩餐食外，亦有送餐及共餐服務。同時也整合長期照顧服務，例如：居家服務、居家喘息照顧服務、送餐、長照交通接送服務、行動沐浴服務等等，只要民眾遇到長照相關疑難雜症，也能就近到有福館尋求解答與協助。

另外，有福館也連結「家庭照顧者支持服務」，設置吧檯區，讓家庭照顧者在照顧家人之餘，到有福館喝茶紓壓，並參加小團體活動，學習照顧技巧，透過手作課程暫時喘息，擁有自己的社交活動。

值得一提的是，有福館館長賴永蓉是大陸籍配偶，1998年嫁到台東知本，2003年進入老人日托站擔任服務員，升任日托站督導後，發現對老人照顧專業知識的不足，在家人支持下，白天工作、晚上讀書，取得社工系學士學位，

投入老人服務迄今18年，賴永蓉說，服務過程難免會遇到難以協調的狀況，只能盡力協助、轉介相關資源，看到長輩有正向改變，就是對自己最大的鼓勵。

(中時 )