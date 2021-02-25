商總25日舉行新一屆「理監事及顧問團頒證典禮」，理事長許舒博指出，除了成立「諮詢、產業、會務」三大顧問團，凝聚產官學研能量，還將成立青年委員會及建立服務業數據、AI大聯盟，未來將向商總旗下產業蒐集資料，並對政府提出紓困4.0建議方案。

25日的頒證典禮，包括經濟部部長王美花、內政部部長徐國勇、國發會主委龔明鑫及朝野各立院黨團總召全都出席。在疫情改變了生活與商業型態下，許舒博直言，既有的商業行為模式已經回不去，未來商總服務面向將聚焦服務業、數位轉型、二代轉型。

在服務業轉型部分，許舒博將透過「諮詢、產業、會務」三大顧問團，建構良好的經商及法規環境，協助服務業升級轉型，他說，讓服務業走向國際市場是，「未來商總努力的重要目標。」

在數位轉型部分，許舒博指出，AI是為未來的大趨勢，因此，商總將成立服務業的數據、AI大聯盟，提供資料給所有產業使用，促進商業模式改變，這項計畫獲得龔明鑫、王美花的支持。龔明鑫與王美花隨後致詞時也都指出，不只是AI大聯盟，包括加速器創新以及綠能等都有共同合作、努力打拚的空間。

在二代轉型方面，許舒博指出，將成立青年委員會，提供企業二代接班人交流合作的平台，進一步帶動商總邁向年輕化。

值得一提的是，許舒博25日也同時聘任前立法院長王金平為商總名譽理事長，以及前雲林縣長許文志為首席經濟顧問。許文志是許舒博的父親，聘自己的父親為顧問，他說，是因為許文志不僅僅是自己的父親，也是日本明治大學的經濟學博士，而且，許文志是在65歲時進入明治大學的博士班，67歲取得博士學位，對台日中小企業發展歷程嫺熟。

(工商 )