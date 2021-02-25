熔噴不織布大廠敏成（4431）布局國際市場火力全開！新任董事長劉慶文指出，與美德醫-DR（9103）合作的菲律賓生產線，最快4月投產，而前進美國南加及德州的產線，三部國產新機台測試將完成。

敏成去年因新冠疫情風暴，全球口罩需求大增，激勵該公司營運三級跳，全年營收10.24億元，年成長率高達157％，由於前三季EPS已達14.07元，法人預估全年獲利可望大賺1.5個股本以上，推波股價在5月間曾創下336元歷史新天價，10月時都還有逾150元的表現。

不過，隨著口罩的需求量下滑，敏成單月營收自11月跌破億元大關後，股價也隨勢下修，今年股價更是一路跌落，25日已來到45.95元，1月營收已回到0.49億元。

敏成表示，因應後疫情時代來臨，該公司自2021年起積極佈局全球市場，打造國際防疫物資供應平台。其中，攜手美德醫前進菲律賓，設立熔噴布產線，不僅可直接供應當地口罩過濾層需求，更可為未來海外設廠奠定良好營運基石。

目前敏成專案團隊已於24日自台灣出發至菲律賓，預計結束隔離後即可啟動裝機測試作業，最快四月初開始投產運作。而赴美機台亦即將完成測試運作，未來將規劃落腳南加及德州兩大桃園姐妹市。

敏成表示，前進美國的三部國產新機，即將完成升級調校，未來可以生產高階熔噴布，成為進軍美國市場的新利器。

劉慶文指出，敏成為防疫國家隊的核心成員，去年全力配合政府滿足國內口罩濾材需求，今年將加速上下游供應鏈整合，積極佈局國際市場，志在成為PPE（個人防護裝備）國際大廠。

隨著新冠疫苗在各國施打，染感率雖逐步下降，但各國政府仍呼籲全民維持配戴口罩防疫，口罩需求將持續存在。目前口罩等防疫物資陸續回復合理的正常市場機制，敏成亦持續擴大海外市場佈局，尋求成長動能。

(工商 )