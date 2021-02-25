A股25日個別發展，上證指數高收20點，終止連跌3日，3,600點關口得而復失。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）9,342億元。

香港信報報導，上證指數25日高開高走，最高見3,608點，升44點，漲幅為1.25％，全日收市報3,585點，升20點，漲幅為0.59％，成交額為4,447.35億元。

深成指早段曾升165點，漲幅為1.11％，高見15,036點，午後掉頭向下，最多跌75點，跌幅為0.51％，低見14,794點，全日收市報14,828點，跌41點，跌幅為0.28％，成交額為4,894.37億元。

滬深300指數25日收報5,469點，升31點，漲幅為0.59％；創業板指數收報2,977點，跌30點，跌幅為1.01％。

各類股個別發展，房地產股升逾2％；金融、水泥股升逾1％；煤炭股靠穩；化工股跌逾1％；有色金屬、石油、電力、鋼鐵股偏軟。

(工商 )