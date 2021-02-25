英國在台辦事處表示，英國出口信貸局提供2億英鎊融資信用擔保支持台灣離岸風電並創造英國綠色就業機會。2019年以來，英國出口信貸局共為3項台灣離岸風電計畫提供新台幣總額約190億（5億英鎊）的融資信用擔保。

本次有2家英國風電公司獲得信用擔保，分別為希捷斯海事工程（Seajacks）與特瑞堡應用科技（Trelleborg’s applied technologies operation）已在台灣獲得合約。英國出口信貸局協助台灣大彰化東南離岸風場（Greater Changhua1Offshore Wind Farm）的新投資者取得部份融資，開啟英國離岸風電產業出口潛能。

為了推動新冠肺炎疫情後的經濟復甦，英國政府推出10項綠色產業革命計畫，其中之一就是支持英國離岸風電產業發展，為再生能源業者創造貿易機會，並且帶來綠色就業機會。受惠於這項政策，希捷斯海事工程與特瑞堡應用科技已經先後與沃旭能源簽約，參與大彰化東南離岸風場建造工程。大彰化東南離岸風場的裝置容量為6.05億瓦（即605MW），可滿足逾65萬戶家庭乾淨用電需求，進一步協助台灣實現在2025年前達到再生能源發電佔比達20％的目標。

總部位於英國東盎格利亞的希捷斯海事工程公司將運送安裝風機所需的設備至台灣。特瑞堡密封系統公司則透過位於英國西北部的應用科技部門，為連接風機與陸地的海底電纜提供保護系統。

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示：「很高興看到英國出口信貸局，又一次參與台灣離岸風場的國際融資信用擔保專案。自2019年以來，英國出口信貸局共計為三項台灣離岸風電計畫提供新台幣總額約190億（5億英鎊）的融資信用擔保，凸顯台灣再生能源產業的商機規模。英國是台灣發展離岸風電產業的密切夥伴。現今已有28家英國離岸風電供應商在台灣生根發展。英國市場已證明，投資再生能源能夠創造高品質就業機會、降低能源成本和碳排放量。我們樂見台灣也持續向低碳經濟發展。」

(工商 )