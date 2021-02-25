竹北市公所於水圳公園舉辦今年燈會，還有光雕秀與水舞，供民眾欣賞。（莊旻靜攝）

新埔鎮的主燈為飛天女媧，敘述天穿日女媧補天的傳說。（莊旻靜攝）

元宵節即將登場，竹北市公所主辦的元宵燈會25日晚間於水圳公園正式點燈，新埔鎮、湖口鄉、北埔鄉亦有舉辦應景活動，新竹縣長楊文科提醒民眾，參加燈會活動、賞燈，不要忘了戴口罩、勤消毒，做全防疫準備，體驗元宵佳節的氣氛。

受到疫情影響，新埔花燈迎天穿踩街活動取消，改以靜態展示，即日起至3月3日止，以天穿日神話「女媧補天」為主題的燈盞，於新埔潘屋前院草皮展出，除了主燈「飛天女媧」之外，還有新竹縣的吉祥物皮皮獅的巨型氣偶、呼應生肖年牛年的趣味牛奶盒、漫步雲端、五彩燈籠門等裝置藝術，新埔鎮各社區也製作大型花燈，於新埔鎮公所排展出。

此外，3月逢黃花風鈴木盛開季節，新埔鎮巨埔休閒生態農場與周邊鄉路開滿黃花，潘屋前方波斯菊花田海盛開，民眾賞燈之前也可先賞花。

竹北市公所於水圳公園舉辦竹北燈會，即日起至3月7日止，首度採取情境式光雕和裝置藝術靜態，以及燈光水舞秀展出，光雕主燈「牛轉乾坤」搭配童話城堡光雕，還有限量的「鴻運牛」小提燈可拿，現場設置6處防疫檢測站。

湖口鄉公所於王爺壟地區的湖心公園舉辦辦「金牛報喜．湖迎春」元宵燈會，即日起至3月14日止，採取靜態展示，現場有超過4.2公尺的好客主燈「祈福牛」、全台最大許願湖及整點燈光秀、長達9米星光祈福廊道等超過10項祈福許願燈區。

北埔鄉特色元宵活動「正月十五油笐火」已連續舉辦多年，北埔鄉公所今年縮小油笐火儀式規模舉辦系列活動，26日晚間6點在慈天宮前廣場舉行引火儀式，持油笐火夜遊秀巒山。228連續假期也分別於鄧南光影像紀念館舉辦市集和音樂會、輕行程與體驗活動。

(中時 )