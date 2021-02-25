前旅美投手江少慶決定投入今年中職季中選秀，且從富邦悍將新聞稿中得知，雙方已經達成合約共識，代表富邦狀元籤已經預約好選定江少慶了，據江少慶經紀公司透露，去年其實還有多達9支外隊開出合約，不過富邦悍將誠意十足，開出超越王維中的「史上最大約」，讓江少慶決定留在台灣。

江少慶曾被評為「只差大聯盟一步」，2019年12強賽事在國際舞台發光後，曾獲不少日、韓球隊合約，不過當時江少慶選擇繼續追逐大聯盟夢想，可惜的是去年爆發新冠肺炎疫情，小聯盟賽事全面停止，江少慶的美夢也被迫中斷。

經紀公司透露其實在江少慶成為自由球員後，有9支日本及美國的球隊開出合約，原本的方向也仍是旅外，只不過去年12月初富邦確定擁有今年選秀第一指名的權利後，立刻與江少慶聯絡，經過多次考慮才把中職放入考量範圍，而富邦悍將展現非常高的誠意，開出「中華職棒史上最大的合約」，最後於12月底做出決定加入富邦的合約。

在此之前中職最大約是味全龍與王維中所簽下，5年3個月208萬美元大約，平均月薪將近百萬台幣，若雙方合約談妥，江少慶將躍居中職史上最高薪。

(中時 )