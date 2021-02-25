台海若不幸爆發軍事衝突，誰會介入？美國史丹佛大學「弗里曼斯波利國際問題研究院」研究員梅惠琳18日在一場國會視訊聽證會中表示，「中共兩年內有可能對台灣動武」。對此，前國防部長楊念祖直言，若兩岸的主權問題靠武力解決，國際其實不好介入，且大多數美國人並不支持美軍打一場曠日廢時的戰爭。

美軍航母。(圖/本報資料照)

國民黨智庫「國政基金會」今天召開「中共對台灣之軍事威脅」座談會，由國安組召集人、前立委林郁方主持，邀請前國防部長楊念祖、前立委帥化民、中華戰略學會研究員張競等人與談。

楊念祖在會中表示，在美國選後，國際間尤其是歐洲、美國跟日本，對於台海軍事安全形勢的惡化和緊張憂心忡忡，且在這種螺旋上升的緊張狀況下，誤判形成造成軍事衝突的可能性非常高。尤其現在新冠肺炎重創世界經濟跟安全，台海高度緊張的形勢，會造成不可收拾的災難。

最後，他也提到，北京當局目前正不斷消耗台灣的經濟、軍事、心理等內部消耗戰，他感嘆，目前沒看到蔡政府在面對大陸的種種攻勢有什麼反制作為，只看到不斷的大內宣吹唪自己，他認為，政府的決策層不能隨民意起舞，應有自己的決策。

楊念祖指出，先前中印邊境爆小股衝突，但卻沒看到國際間有什麼國家介入，各大國也未有表態，換位思考來看，「當台海爆發衝突，誰要介入？牽涉主權和領土，國際輿論會怎麼看？這是很麻煩的問題」。

(中時新聞網)