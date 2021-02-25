立法院新會期明天開議，國民黨今天下午在智庫召開立法實務研討會，公布的優先法案鎖定40歲以下年輕族群關心的幼托、動保、居住正義等議題。黨主席江啟臣說，新的一年挑戰不輕鬆，許多議題跨越族群、領域，黨中央與智庫將扮演最佳協助角色，讓國民黨跟人民更靠近。

新任黨團總召費鴻泰下午在立法實務研討會致詞表示，新會期在既有基礎上，還有幾項艱鉅任務要監督政府，包含萊豬、疫情、後疫情經濟復甦、民進黨貪腐、修憲等問題，黨團都會好好跟黨籍立委共同思考、努力打拚。

隨後，黨主席江啟臣致詞說，新會期黨團的優先法案大都是民生議題，跨越不同領域、族群，大到修憲，小到單項法案，皆需黨團成員共同努力面對，黨中央與智庫也會扮演最佳協助角色，協力讓國民黨在新的一年跟人民更靠近。他還打趣說，去年一整年國民黨團睡議場、睡馬路，今年不知道睡哪裡？期許新的一年，大家發揮牛的精神，苦幹實幹、任勞任怨，扭轉國民黨去年的逆境。

國民黨團這會期優先法案鎖定民生經濟議題，特別是針對40歲以下年輕族群關心的幼托、動保與居住正義等項目，因此優先法案聚焦在食品安全、婦幼權益、居住正義、環境保護、勞工權益、老人安養、廉能公義、個資保護、支持藝文及原住民轉型正義等議題。

國民黨團擬在新會期修訂「住宅法」與「房屋稅條例」，照顧弱勢房客，提升房東將房屋作為社會住宅的意願，以及加重非自用住宅持有成本，放寬自用住宅稅率。

因應蔡政府去年逕自宣布開放萊豬進口，國民黨團建議修正「食品安全衛生管理法」與「動物用藥品管理法」，要求兒福機構、各級學校、軍事機關與部隊、警消單位等，提供的飲食不得檢出瘦肉精，另避免行政機關專斷，明定變更動物用禁藥公告時，若涉及食安法，中央應於變更公告前，召開聽證程序。

另外，40歲以下族群的新興議題，國民黨團共列舉出22項議題，包含「懷孕婦女營養補助費與稅制優惠」、「提高育嬰留職停薪津貼」、「幼兒免學費政策向下延伸到3歲」、「保障偏鄉幼兒外語受教權」、「隱私安全」、「職業運動」、「動物保護」及「青年返鄉創業」等議題，並建議將「發展新興產業列基本國策」、「基本工資保障入憲」列入修憲議題。

(中時 )