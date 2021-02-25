學測成績昨天公布，數學及英文偏難，導致高分人數驟減，數學科全國只有1558 人滿級分，去年則有1萬4489拿滿分，因此今年考生的落點分析會是選系關鍵，網友紛紛在PTT哀嚎「57級分但數學只拿了12認命指考」、「數學血流成河大家一起下來指考吧」！

究竟要搶進名校？還是攻讀熱門學系？許多莘莘學子陷入天人交戰，1111大學網發言人黃若薇建議，考生在選填志願前，應該先了解各個學群的課習內容及校系特色，甚至藉由測評工具來了解自己的志向興趣，才不會陷入「分數到了就填」的選系迷思，1111大學網提供學職涯探索測驗，已有超過200萬次施測人次，登入會員即可免費進行測驗，只要11分鐘就能釐清就學及就業方向。

有補教業者推估，今年要上臺大至少要52級分；就有網友貼出自己學測54級分，就是想念臺大，任何科系都可以，鄉民紛紛勸他打消念頭，「別去台大沒路用的系啦，真的會誤你4年」！

復興實驗高中林同學使用1111落點分析，預估自己總分56級分、數學15級分，應該可以上臺大資工系和電機系，陷入兩難中。林爸爸表示「今年數學考題難，頂標11級分，但沒想到兒子的數理表現這麼出色，感到很欣慰，而且目前台灣科技產業最缺的資工人才，會鼓勵兒子積極準備第二階段面試，以資工系為第一志願」。

臺大資工系教授林忠緯日前於1111「落點分析教戰守策」直播節目中指出，考生在進入第二階面試過程必須認知到，升上大學後要具備獨立思考的精神，要能習慣接受，很多事不再有標準答案了，所以在口試過程中應該把最有自信的事情具備呈現，這些累積的探索和經驗，都是沒辦法短時間造假的。

林忠緯教授表示，程式是可以實現邏輯思考的方式，背後就是演算法，也就是有解決問題的能力，而這樣的人最適合念資工系。產業瞬息萬變，資訊學群十分熱門，其應用技術已深入生活各個層面，涵蓋範圍極廣，包括電子商務、數位學習、資訊傳播、媒體設計、資訊工程等等，而臺大資工系的課程主要分三大類，包括軟體、硬體、數學，升上大學後，可以透過選課方式主動找尋自己有興趣的課，多方拓展個人學習生涯。

(中時新聞網)