全台最早上市的台東縣早春枇杷進入盛產期，金黃色飽滿的果實令人垂涎欲滴，台東地區農會理事長楊招信表示，初鹿的枇杷屬於「長崎早生種」，果肉細緻、多汁、入口即化，市場上非常搶手，產期可到清明節前，現在嘗鮮正是時候。

台東縣卑南鄉初鹿山區的枇杷園結實纍纍，打開套袋，金黃飽滿的枇杷，令人食指大動，剝開皮後送入口中，口感鮮美多汁、果肉細緻，風味絕佳。

楊招信說，今年早春枇杷從2月初就陸續進入產期，年初的幾波寒流原本預期產量會大增，但是後來因為雨水少，果粒稍有「縮水」，因此整體產量略微下降，不過品質仍維持原有水準，產期可到清明節前。

楊招信表示，台東有「長崎早生」及「茂木」2品種，現在正進入盛產期，也是最好吃的時候，從228連假到清明節，民眾都可到初鹿品嘗當季的早春枇杷。

他說，本草綱目記載，枇杷從花、葉到根部都是很好的中醫藥材，防疫期間，對於保養肺部有更好的幫助；而且農民採友善耕作，用藥均符合安全標準，在市場上非常搶手。

楊招信指出，全縣包括鹿野、太麻里、池上都有種植枇杷，過去總面積約有100餘公頃，但是近幾年因為改種釋迦及缺工情形嚴重，近5、6年來銳減5成，光是初鹿產銷班就減少30公頃。

不過，在池上山區部分枇杷園因請不到工人協助田間管理和套袋，許多裸露在外的枇杷，吸引台灣獼猴和白尾八哥搶先收成，眼看心血結晶遭蹂躪，農民無語問蒼天。

(中時 )