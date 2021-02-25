北京特色周活動25日登場，今年改採雲端視訊方式交流，圖為北京表演的非物質文化遺產代表性項目「箜篌」。（柯宗緯攝）

北京特色周活動25日登場，今年改採雲端視訊方式交流，圖為北京表演的非物質文化遺產代表性項目「箜篌」。（柯宗緯攝）

北京特色周活動25日登場，今年改採雲端視訊方式交流。中華海峽兩岸企業交流協會榮譽理事長陳堂立期待，明年疫情過後，兩岸再共同續辦。（柯宗緯攝）

由民間發起的北京特色周活動，25日在高雄香蕉碼頭登場。今年為北京周10周年，但由於疫情關係，北京方面無法派代表前來，首度改採雲端方式交流，高雄、北京各派代表演出。主辦單位中華海峽兩岸企業交流協會盼喚起過去兩岸交流所積累的歡樂與情感，也期待疫情過後未來繼續維繫交流火種。

2011年起在台舉辦的北京特色周，落在跨年或年節元宵期間，邀請北京特色小吃、工藝大師及精采表演，帶給高雄鄉親滿滿「京」味。2017年傳出因高雄「政治不正確」，北京周喊卡，移師新北辦理，去年則因疫情關係，首度取消。

中華海峽兩岸企業交流協會榮譽理事長陳堂立指出，今年疫情關係，用視頻兩岸慶祝元宵節、新年快樂，對於大家堅持的「兩岸一家親」，以及共同努力發揚中華文化的精神，永遠不會改變，希望明年北京周共同熱烈續辦。

大陸國台辦交流局長黃文濤表示，這次透過視頻為大家帶來北京特色文藝演出、非物質文化遺產等進行交流，很高興跟大家一起參加京台兩地社區的元宵聯歡活動；他也與高市議長曾麗燕視訊連線，互道元宵、新年快樂。

2018年時，時任高雄市長韓國瑜曾親臨現場，但昨高市府僅派觀光局副局長劉秀英到場。中華海峽兩岸企業交流協會祕書長廖素葳解釋，過去對口都是觀光局，因此從首屆以來歷任觀光局長許傳盛、曾姿雯、潘恒旭都到場，公部門都挺支持的。

回首這10年來兩岸交流，廖素葳認為，兩岸人民感情愈來愈融洽，透過交流原來不了解地方更了解，也消彌對立面，認識加深一層，這是良性的循環，過去也到北京舉辦3屆高雄周，將六合夜市帶到北京去，吸引北京民眾大排長龍2、300公尺，實際收穫不錯。

廖素葳指出，今年用視訊方式舉辦，活動時間從5天濃縮到2個多小時，取消特色小吃、公益活動外，台灣學生表演京韻大鼓、在京從事音樂工作的高雄青年黃彥翔自彈自唱在大陸網路也火紅的閩南語歌曲《浪子回頭》。

另外，北京會場也準備精彩節目，有源自宮廷歷史悠久，並列入了東城區非物質文化遺產代表性項目「箜篌」， 由演奏家吳茜獨奏《茉莉花》、東城舞蹈團表演具有年味舞蹈《歡樂中國年》、介紹非遺5G直播平台、應寧與徐濤老師表演相聲。

(中時 )