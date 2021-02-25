新台幣兌美元匯率元月升破28.5元，壽險業元月匯兌總成本達276億元，但據金管會25日公布，今年元月壽險業稅前獲利613億元，創史上單月獲利新高，也較2020年1月時成長163.1％，多賺380億元以上，除了六大壽險賺近500億元，其他壽險公司等於也賺逾百億元。

若壽險國外投資完全不避險，則元月匯損將達新台幣376億元，但因為有花145億元進行衍生性金融商品的匯率避險，當月這些契約評價利益為162億元，再加上收回83億元的外匯準備金，等於元月壽險業匯兌的總成本是276億元。

壽險業元月匯兌成本壓力大，去年第四季多家增提的外匯價格變動準備金，去年12月底餘額462億元，到今年1月底也只剩下376億元。

壽險公司在元月大量實現股票及債券利益，稅前獲利613億元，創史上單月新高，主要是國泰人壽及富邦人壽元月都賺逾百億元，創其獲利新高，帶動整體壽險元月獲利亦創新高。

在大量實現股債利益、加上債券殖利率反彈，債券價格下跌下，壽險業元月淨值亦大量蒸發782億元，淨值由去年12月底的2兆5,185億元，1月底降到2兆4,403億元，但若與去年1月的1兆9,867億元相比，仍算相對高點。

產險業元月稅前獲利21億元，也比去年同期成長31％以上，等於保險業元月合計稅前獲利634億元，較去年同期大幅成長154.6％。

(工商 )