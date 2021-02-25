遊戲廠商大宇資訊（6111）宣布，旗下精品不斷的音樂音效課，將正式升格為 「巢穴音樂」工作室，開放服務對象至集團以外，並將業務拓展至全球。「巢穴音樂」工作室包括三位核心主創人員，除了作曲人曾志豪、吳欣叡外，還有近年來在業界嶄露頭角，專攻遊戲音效設計及製作的甯承信。

吳欣叡與曾志豪20餘年來，為大宇旗下超過25部遊戲創作了千餘首配樂，包括古風、現代流行、交響、電音等多種風格。2008年，曾志豪更憑藉為電影《海角七號》所譜寫之〈國境之南〉，一舉斬獲第45屆金馬獎最佳原創電影歌曲。

團隊製作過的歌曲過包括〈淚狂奔〉、〈心願〉、〈少年情〉、〈千年醉〉、〈劍客不能說〉、〈大唐帝國〉、〈花鼓隆咚洛陽城〉、〈天之痕〉、〈三個人的時光〉、〈有情燕〉、〈星念〉、〈襁褓吟〉等多首經典作品。多次摘得電腦玩家遊戲金像獎最佳遊戲音樂、Gamestar遊戲之星最佳音樂音效、數位內容競賽最佳配樂音效獎、CGDA Design Award最佳遊戲音樂製作優秀獎等各種業內獎項。

甯承信畢業於英國約克大學音樂科技系，讀書時專攻演算法作曲及環境錄音領域。進入大宇後，繼續鑽研音效設計，為《軒轅劍柒》、《仙劍奇俠傳六》等十多款遊戲製作了高品質遊戲音效。並受邀擔任2019年台北遊戲開發者論壇 Taipei Game Developers Forum（TGDF）講者，及2020年台北音樂設計節 Taipei Music Design Festival (TMDF) 講者。

雖然加入的背景與歷程各不相同，但提到創作理念，三人的想法卻出奇一致。「遊戲、電影的聲音創作，與普通的音樂創作理念有很大區別，其核心價值不是為了凸顯音樂或音效本身，而是為了襯托。要盡可能通過聲音，讓氣氛、玩法、情節更加突出，綻放他們的光彩。」

目前，巢穴音樂已有自己的官網及Facebook官方粉絲頁、微博，由三位主創不時發佈工作室動態，分享創作歷程與靈感。

(工商 )