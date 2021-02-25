亞美尼亞疑似軍方政變 總理要求人民上街抵抗 18:202021/02/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞美尼亞疑似軍方政變 總理要求人民上街抵抗。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）快訊報導，亞美尼亞軍方要求總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）辭職，帕辛揚說軍方意圖政變，要求支持者走上街頭抵抗。 美駐聯合國大使 承諾助台抗中 歐美回溫 民主人權合作抗中 (中央社) #軍方 #政變 #總理 #亞美 #抵抗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－亞洲新興國家 2021的新挑戰和新機會 04:102021/02/25 專題周報 首批中國科興疫苗20萬劑抵泰國 總理機場迎接 16:382021/02/24 國際 挪威軍方研究發現 軍中近半女性曾遭性騷擾 08:302021/02/24 國際 擺脫對中依存 美推供應鏈新戰略 04:102021/02/25 國際大事 美駐巴格達使館被炸 拜登與伊拉克總理熱線 16:362021/02/24 國際 美準副財長：中應遵守國際規則 04:102021/02/25 全球財經 當AI人工智慧遇見PLC 提升製造業競爭力 04:102021/02/25 產業．科技 王定宇接受印媒專訪：台印應共享情報國防科技 08:392021/02/25 國際 紅綠探戈前奏響起 04:102021/02/25 時論廣場 亞航維修專業能力 聞名國際 04:102021/02/25 產業特刊 大陸政府工作報告 淡化GDP目標 04:102021/02/25 焦點新聞 國際熱門新聞 韓媒：拜登比川普更狠 打造晶片、電池、稀土的「反中同盟」 - 國際 吃了恐鬧人命 美回收10萬磅陸火鍋底料 致命成分曝光了 - 國際 新冠變種恐打敗疫苗 紐約火速蔓延 - 國際 美時尚設計師王大仁再爆醜聞 紐約男學生指控性騷 - 國際 - 中央社 談中國挑戰 戴琪：建立美國盟友統一戰線 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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