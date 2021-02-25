年後轉職熱度上升，上班族想要找到心目中的幸福企業，最在意哪些條件，根據1111人力銀行的調查，發現高達(81.8%)的上班族最青睞擁有固定調薪制度的企業，其次重視的是優渥年終(68.9%)、保障底薪(67.4%)以及彈性工時/彈性上下班(66.6%)。

為了吸引優秀人才，企業主在福利上也更加用心，在視光產業中具有高度專業的「寶島眼鏡」，近年來受惠於「驗光人員法實施」，積極招募相關人才，人資長周克倫表示，近期持續徵求驗光人員，以本科系為優先，不具證照者起薪31K、驗光生33K、驗光師35K，另外還有團體、個人業績獎金及採行論件計酬制度的商品獎金，平均每人每月可領5千至1萬元。因為注重專業，每年舉行2次技術檢定，凡通過者立即調薪，等於每年都有2次調薪的機會，對充滿上進心的人才有莫大的吸引力。

寶島眼鏡同時設有內部創業制度，若達一定年資，希望更進一步發展，就可以參加公司內部的考核制度，通過考核者，公司就會協助找尋適合地點，協助員工進行內部創業，獨當一面朝向下一階段邁進，讓人才得以留在公司。

除了擁有明確調薪制度的企業，上班族討論度最高的幸福企業還有擁有優渥年終的企業，最多發出6個月年終的蛋糕名店「亞尼克」，2020年在疫情衝擊下仍然創下170萬條的銷售記錄，肯定員工辛勞付出，大方發出最高6個月年終獎金，不但在業界掀起話題，更讓眾多從事服務業的上班族羨慕不已，躍升為上班族心目中的幸福企業。

1111人力銀行發言人黃若薇分析，在職場上打拚，除了追求成就感，多數的上班族也很在意升職加薪，對上班族來說這是最實際的肯定，擁有固定調薪制度的企業，不但可以即時盤點員工表現，提升員工的競爭力，為了爭取好的調薪幅度，上班族也更有衝勁在職涯上自我成長。

黃若薇表示，為了鼓勵好的企業以好的福利回饋員工，1111人力銀行舉辦的「2021幸福企業票選」已熱烈展開，產業橫跨七大類，包括「科技研發業」、「製造業」、「民生服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」及「大傳教育社福業」，共有超過2,000個品牌參與票選，開放網友票選出心目中的幸福企業，同時提供有心轉職的朋友參考，為了激勵優秀人才穩定久任，即日起在1111人力銀行投出履歷，經過面試、錄取、並正式報到後，就可以報名「找到工作送1萬元」活動，只要任職滿三個月即可申請1萬元幸福獎金，希望達到人才穩定就業，企業與人才雙贏的成果。

(中時新聞網)